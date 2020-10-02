Катастрофа Ан-26: экспертиза установит, была ли на борту взрывчатка

Правоохранители проверяют, мог ли военный самолет АН-26 загореться или взорваться после столкновения с землей из-за взрывных устройств или веществ на борту самолета.

Для этого Государственное бюро расследований Украины назначило соответствующую экспертизу.

Всего по делу назначено 26 судебно-медицинских экспертиз, говорится в отчете ГБР по расследованию, которое продолжается семь дней.

Правоохранители также сообщили о получении от ГП Антонов документов по изготовлению, доработке и продлению назначенного срока службы самолета АН-26.

Сегодня начата процедура выдачи тел родственникам погибших для захоронения.

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Авиакатастрофа под Чугуевом

Военно-транспортный самолет Ан-26 упал и загорелся при заходе на посадку в аэропорту Чугуева 25 сентября.

В самолете находились 20 молодых курсантов и семь членов экипажа, выжил только один курсант.

Самолет загорелся, приземлившись на расстоянии примерно двух километров от военной авиабазы. Пожарные ликвидировали огонь через час.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что причину катастрофы нужно быстро установить, и призвал к “объективному” расследованию.

Служба безопасности Украины заявила, что самолет выполнял учебный полет, но курсанты Харьковского национального университета ВВС не участвовали в его пилотировании.

Зеленский также потребовал ускорить выплату компенсаций семьям погибших в катастрофе Ан-26.