Ройтбурд собирается в суд, а одесситы – на акцию протеста: скандальное увольнение художника

Роспуск Одесского облсовета будет инициировать фракция Батькивщина из-за нарушения закона областными депутатами при увольнении директора художественного музея Одессы Александра Ройтбурда, – сообщил заместитель председателя парламентской фракции Сергей Соболев. Депутаты проголосовали за увольнение Ройтбурда с должности директора и всколыхнули художественное сообщество.

Крыша в дырах, полиэтилен и ведра на полу. В таком состоянии застал Серебряковский зал Одесского художественного музея новоизбранный директор – художник Александр Ройтбурд. За полтора года аварийную галерею он превратил в современный культурный центр Одессы. Там проходят литературные и музыкальные вечера, лекции лидеров мнений. Музейщики устроили бесплатный день и к ним пошли еще больше посетителей.

Доход музея вырос и перевалил за миллион гривен. Львиную долю поступлений получили благодаря конкурсным программам и меценатам. Впрочем, реформы не пришлись по душе депутатам Одесского облсовета и директора таки уволили досрочно. За – 51 депутат, против – только трое.

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Во время директорства Ройтбурда больше всего споров было с депутатами Оппоблока, которые обвиняли художника даже в использовании фекалий в пользователя картин. Впрочем, сейчас против выступили и депутаты из фракции Солидарность, которые ранее симпатизировали художнику. По мнению самого Ройтбурда, решение депутатов – спланированная договоренность.

По мнению юристов, текст решения облсовета неправильно оформлен и без доказательств. А еще для увольнения не хватает подписи главы Одесской облгосадминистрации. Такого же мнения и коллеги Ройтбурда. Говорят: местные органы самоуправления не могут согласовывать руководителей, которых уже выбрала на должности конкурсная комиссия. Это давление на руководителя, и развивать музей в таких условиях сложно.

Решение депутатов возмутило одесситов. Уже 5 тыс. человек согласились через соцсети выйти в субботу на акцию поддержки директора художественного музея. Сам Александр Ройтбурд собирается обжаловать свое увольнение в суде. Сейчас музей работает без изменений. Между тем Министерство культуры проверяет законность увольнения.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Одессе прошел Марш равенства.

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