Ройтбурд збирається до суду, а одесити – на акцію протесту: скандальне звільнення митця

Розпуск Одеської облради ініціюватиме фракція Батьківщина через порушення закону обласними депутатами під час звільнення директора художнього музею Одеси Олександра Ройтбурда, – повідомив заступник голови парламентської фракції Сергій Соболєв. Депутати проголосували за звільнення Ройтбурда з посади директора і сколихнули мистецьку спільноту.

Дах у дірках, поліетилен та відра на підлозі. У такому стані застав Серебряковську залу Одеського художнього музею новообраний директор – художник Олександр Ройтбурд. За півтора року аварійну галерею він перетворив на сучасний культурний центр Одеси. Там проходять літературні та музичні вечори, лекції лідерів думок. Музейники влаштували безкоштовний день і до них пішло ще більше відвідувачів.

Дохід музею зріс і перевалив за мільйон гривень. Левову частку надходжень отримали завдяки конкурсним програмам та меценатам. Утім, реформи не припали до душі депутатам Одеської облради і директора таки звільнили достроково. За – 51 депутат, проти – лише троє.

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Упродовж директорства Ройтбурда найбільше суперечок було із депутатами Опоблоку, які звинувачували художника навіть у використанні лайна в написані картин. Утім, зараз проти виступили й депутати з фракції Солідарність, які раніше симпатизували митцю. На думку самого Ройтбурда, рішення депутатів – спланована домовленість.

На думку юристів, текст рішення облради неправильно оформлений та без доказів. А ще для звільнення бракує підпису очільника Одеської облдержадміністрації. Такої ж думки й колеги Ройтбурда. Кажуть: місцеві органи самоврядування не можуть погоджувати очільників, яких уже обрала на посади конкурсна комісія. Це тиск на керівника, і розвивати музей у таких умовах складно.

Рішення депутатів обурило одеситів. Вже 5 тис. людей зголосилися через соцмережі вийти в суботу на акцію підтримки директора художнього музею. Сам Олександр Ройтбурд збирається оскаржувати своє звільнення у суді. Нині музей працює без змін. Тим часом Міністерство культури перевіряє законність звільнення директора.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як в Одесі пройшов Марш рівності.

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