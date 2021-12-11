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Факты / Видео / Украина / Политика

Россия не будет продолжать эскалацию: Зеленский о результатах разговора с Байденом

Василий Сафьянюк Журналист Факты ICTV, парламентский корреспондент

Накануне президент Украины Владимир Зеленский дал интервью ведущей Наталии Мосейчук, где рассказал о разговоре с американским президентом Джо Байденом.

— Месседж, который я получил от Президента Соединенных Штатов, что Россия заверила Соединенные Штаты Америки и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию на территории нашего независимого государства, — рассказал Зеленский.

Президент отметил, что такие слова и действия являются очень хорошим результатом. Также он добавил, что США могут стать еще одной площадкой для переговоров Украины и России. Но при этом Зеленский уверен в необходимости сохранения Нормандского формата.

Также глава государства упомянул о вступлении Украины в НАТО и референдуме по Крыму и Донбассу. Он подчеркнул, что решение этих вопросов зависит не только от политиков, но и от народа и Североатлантического союза.

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