Президент Украины Владимир Зеленский точно будет советоваться с обществом, если случится какой-то серьезный вызов.

Об этом глава государства сообщил в интервью одному из телеканалов.

– Я не исключаю референдума относительно Донбасса, Крыма, в целом относительно прекращения войны, – сказал президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, может случиться такое, что какая-то страна будет предлагать Украине те или иные условия.

– Сегодня этого точно нет. У меня нет никаких секретов от общества. Я бы с таким не шутил, потому что это очень важные вещи, касающиеся статуса и наших территорий, – заявил глава страны.

По убеждению президента Украины, референдум в Украине точно состоится при условии появления “серьезного вызова”.

В мае Владимир Зеленский уже заявлял о возможности проведения всеукраинского референдума по ситуации на Донбассе.

По его словам, страна имеет несколько планов – A, B, C – о прекращении войны и возвращении временно оккупированных территорий и людей.