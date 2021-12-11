Росія не продовжуватиме ескалацію: Зеленський про результати розмови з Байденом

Напередодні Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю ведучій Наталії Мосейчук, де розповів про розмову з американським президентом Джо Байденом.

– Меседж, який я отримав від Президента Сполучених Штатів, що Росія запевнила Сполучені Штати Америки та весь світ, що вона не збирається продовжувати ескалацію щодо території нашої незалежної держави, – розповів Зеленський.

Президент наголосив на тому, що такі слова та дії є дуже хорошим результатом. Також він додав, що США може стати ще одним майданчиком для перемовин України та Росії. Але при цьому Зеленський впевнений у необхідності збереження Нормандського формату.

Також глава держави згадав про вступ України в НАТО та референдум щодо Криму та Донбасу. Він наголосив, що розв’язання цих питань залежить не тільки від політиків, але і від народу та Альянсу.

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