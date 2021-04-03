Россия усиливает военный потенциал вдоль наших границ: реальна ли угроза наступления
Масштабные военные учения для России — обычная практика. Но этой весной после завершения тренировочных маневров, Москва не отвела войска от границы с Крыма. Более того — под видом подготовки к уже сентябрьским учениям, начала дополнительно накапливать силы вдоль всей украинского-российской границы.
По версии нашей разведки — возможны несколько сценариев. Во-первых, введение дополнительных российских войск на территорию так называемых ДНР и ЛНР, мотивируя якобы защитой местных российских граждан. Кроме того, не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины.
Для чего это России, эксперты рассматривают разные версии. К примеру, скопление войск на оккупированном полуострове возможное, чтобы начать атаку на наши южные регионы. Все — ради воды, которой в Крыму уже просто нет. Или же заставить Украину пойти на уступки в переговорном процессе по Донбассу, в частности провести выборы на условиях Кремля, чтобы формально узаконить статус оккупационной власти и вероятно ослабить санкционное давление на Россию со стороны запада.
К тому же, напряжение на российско-украинской границе — это еще и способ отвлечь внимание россиян от ситуации внутри страны, в частности коронавируса и провальной вакцинации. Военные эксперты говорят, скопление военной техники — может оказаться и традиционным бряцаньем оружием и ответом России на недавние военные учения НАТО в Черном море.
На днях издание The Washington Post выдвинуло свою версию — Россия создает напряжение на границе не для Украины, а это игра мышцами перед новоизбранным президентом США Джо Байденом. Такого же мнения и экс-министр иностранных дел Павел Климкин.
Возможно ли вторжения — эксперты уверены, широкомасштабное наступление — вряд ли. Это пока не выгодно России, а вот мелкие провокации вполне вероятны. И прежде всего это отобразится на обстрелах наших позиций.
Под Шумами погиб украинский военный
Вблизи населенного пункта Шумы украинский военнослужащий подорвался на мине, от полученных травм он скончался.