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Россияне экономят морские ракеты и приберегают высокоточное оружие — Гуменюк о ночной атаке дронами

Бедрак Виктория редактор ленты

В ночь на 22 марта РФ атаковала Украину дронами без использования ракет морского базирования.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Единые новости.

Она отметила, что использование дронов Shahed может свидетельствовать о том, что россияне начинают существенно экономить морские ракеты и приберегают высокоточное оружие.

— То, что они сейчас пытаются использовать тактику, когда сначала вечером идет атака на южный регион с помощью авиации, позже среди ночи — атака Shahed по другим регионам, по северной, северо-восточной части Украины — это попытка уменьшить сосредоточенность сил нашей ПВО, — отметила Гуменюк.

Ночью 22 марта российские войска нанесли очередной массированный авиационный удар беспилотниками типа Shahed-136. Всего оккупанты запустили 21 дрон, из них силам ПВО удалось уничтожить 16.

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