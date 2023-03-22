Росіяни економлять морські ракети та приберігають високоточну зброю – Гуменюк про нічну атаку дронами

У ніч проти 22 березня РФ атакувала Україну дронами без використання ракет морського базування.

Про це повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону Єдині новини.

Вона зазначила, що використання дронів Shahed може свідчити про те, що росіяни починають суттєво економити морські ракети та приберігають високоточну зброю.

– Те, що вони зараз намагаються використовувати тактику, коли спочатку ввечері йде атака на південний регіон за допомогою авіації, пізніше серед ночі – атака Shahed по інших регіонах, по північній, північно-східній частині України — це намагання зменшити зосередженість сил нашої ППО, – наголосила Гуменюк.

Уночі 22 березня російські війська завдали чергового масованого авіаційного удару безпілотниками типу Shahed-136. Всього окупанти запустили 21 дрон, з них силам ППО вдалось знищити 16.

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