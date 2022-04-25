Россияне называют обстрел детей проявлением “мужества”: цинические разговоры и переписка оккупанты

В очередных перехваченных СБУ разговорах рашисты советуются, стрелять ли им по идущих в школу детей.

Причем артиллерийский обстрел детей, идущих с портфелями, называют проявлением “мужества”. Школьникам сначала дают возможность спокойно пройти по дороге, чтобы усыпить их бдительность, но сразу планируют обстрел, когда дети будут возвращаться.

Этот шокирующий аудиоперехват СБУ сделала на юге Украины. На записи – разговор командира российского разведывательного батальона с разведчиком-корректировщиком огня.

Не менее циничными, чем разговоры, является переписка оккупантов. В одном из таких собеседник из России рассказывает захватчику, что по росТВ обещают взять Киев до 9 мая. Вместо этого получает ответ:

— Здесь полный пи***ц. Наших тупо пачками убивают, я столько трупов никогда не видел. Мы куда ни придем, нас сразу из воздуха накрывают. Мы даже толкового ответа дать не можем. Я когда увидел, как разорвало моего друга, то около получаса блевал. Мне еще никогда так плохо не было.

Между тем, Федеральная служба РФ начала лишать оккупантов единой радости на войне. ФСБ отбирает у мародеров украденные в Украине вещи.

А еще оккупанты массово спрашивают в российской сети Вконтакте как поставить на учет украденные в Украине автомобили. Но и здесь без парадоксов не обошлось. Авторы этих объявлений хотят оставаться анонимными, но администраторы некоторых пабликов не ставят соответствующую отметку и тем самым раскрывая мародеров. Так что за таких смельчаков уже взялся Роскомнадзор.

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