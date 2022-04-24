Батл из КНДР за звание мирового изгоя: Подоляк о главных “достижениях” РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выделил главные “достижения” российских захватнических войск за 60 дней полномасштабной войны в Украине. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

— За 60 дней немыслимо быстро потеряли почти 22 тыс. своих солдат (убитыми), потеряли семерых (по неподтвержденным пока данным – девяти) генералов. Российские военные корабли (Москва в частности) научились следовать по правильному адресом, – написал Подоляк.

Он отметил, что россияне доказали миру с фото- и видеофиксацией, что они – это синоним массового насилия, убийства детей, сжигание трупов мирных граждан. А также доказали, что России настолько “богатая” страна, что ее армия крадет у украинцев унитазы, собачьи будки и ношеные вещи.

— Доказали миру, что шизофрения бывает коллективной и безграничной, особенно когда пропаганда умеет называть российских нацистов “освободителями”, а террор в другой стране – “освобождением”. Доказали, что “вторая по силе армия” сражается только с мирными гражданами и жилыми кварталами, — заметил Подоляк.

Он отметил, что россияне выпустили по украинским городам 1 700 крылатых ракет, разрушая древний Киев, Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Чернигов.

— Объединили Европу в пренебрежении россиянами и обнулили всех своих шредер-курц-лоббистов. НАТО быстро расширяется благодаря финнам и шведам. (Россияне, – Ред.) Добились, что весь мир охотно бьет за российский паспорт, – подчеркнул Подоляк.

Подоляк отметил, что они быстро обнуляют российскую культуру, а мир пренебрежительно отказывается от спектаклей и книг. Среди прочего, россияне собрали “самые жирные санкции” (и поэтому теперь просто официально воруют чужое) и “подали заявку на батл против Северной Кореи за звание главного мирового изгнанника”.

Но самое главное их достижение – они сделали Украину глобальным символом свободы и устойчивости.

Источник: Михаил Подоляк