Росіяни називають обстріл дітей проявом “мужності”: цинічні розмови та листування окупантів

У чергових перехоплених СБУ розмовах рашисти радяться, чи стріляти їм по дітей, які йдуть до школи.

Причому артилерійський обстріл дітей, які йдуть з портфелями, називають проявом “мужності”. Школярам спочатку дають можливість спокійно пройти дорогою, аби приспати їхню пильність, але одразу планують обстріл, коли діти повертатимуться.

Це шокуюче аудіоперехоплення СБУ зробила на півдні України. На записі – розмова командира російського розвідувального батальйону з розвідником-корегувальником вогню.

Не менш цинічними за розмови є листування окупантів. В одному з таких співрозмовник з Росії розповідає загарбнику, що по росТБ обіцяють взяти Київ до 9 травня. Натомість отримує відповідь:

— Тут повний пи***ц. Наших тупо пачками вбивають, я стільки трупів ніколи не бачив. Ми куди не прийдемо, нас відразу з повітря накривають. Ми навіть відповідь толкову дати не можемо. Я коли побачив, як розрвало мого друга, то близько півгодини блював. Мені ще ніколи так погано не було.

Тим часом Федеральна служба РФ почала позбавляти окупантів єдиної радості на війні. ФСБ відбирає у мародерів вкрадені в Україні речі.

А ще окупанти масово запитують у російській мережі Вконтакті як поставити на облік вкрадені в Україні автівки. Але й тут без парадоксів не минулося. Автори цих оголошень хочуть залишатися анонімними, але адміністратори деяких пабліків не ставлять відповідну позначку і тим самим розкриваючи мародерів. Тож за таких сміливців вже взявся Роскомнадзор.

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