Россияне бежали и подрывались на собственных минах! Что происходит в Бахмуте

Вокруг Бахмута продолжаются ожесточенные бои. Российские войска не оставляются попыток окружить город и перерезать все пути к нему. Но каждый день наши защитники ломают планы врага, оттесняя оккупантов от окрестностей Бахмута. В частности, на южном направлении неприятеля уничтожают бойцы бригады быстрого реагирования Рубеж. На днях нацгвардейцы под прикрытием нашей артиллерии пошли на штурм. Оккупантам не поздоровилось!

— Безусловно, первая задача — уничтожить, создать огневой вал, не дать врагу прорваться, — рассказывает боец ​​бригады Рубеж на псевдо Конго.

Стабильно напряженная — так по-военному сдержанно бойцы описывают ситуацию в городе, который оккупанты уже 10 месяцев стремятся захватить.

— Говорят, что у них закончились снаряды – нет, у них не закончилось ни оружие, ни люди. Интенсивно штурмуют, почти со всех видов оружия работают. В городе очень тяжелая ситуация, потому что противник взял его в полукольцо, и туда сложно заехать, сложно уехать. Есть проблемы с эвакуацией, с подвозом боекомплекта, — отмечает Конго.

Когда враг подбирается на несколько метров к этим еще сырым окопам — счет идет на минуты или даже секунды. Все решает собранность каждого воина и слаженность подразделения.

— Первое, что чувствуешь в этот момент, — что ты можешь умереть. Дальше это чувство забывается, ты начинаешь работать так, как никогда. У тебя прибавляется сил. И тем более, когда за спиной стоят такие храбрые украинцы, которые нам постоянно помогают. Ты не чувствуешь ничего, ты просто идешь вперед и уничтожаешь врага. Вот россияне подходили на 50 метров к нам. И это было безуспешно. Они просто ложились на землю и отдыхали там очень долго, – иронизирует боец ​​на псевдо Каспер.

Когда Россия напала на нашу страну, Касперу было десять лет. Еще ребенком он понимал: это — война. Отправлял на фронт рисунки, плел маскировочные сетки. А после совершеннолетия сам стал защитником.

— Это непрерывные взрывы артиллерии, ты постоянно боишься неба. Потому что там что-то летает, что-то сбрасывают, ты постоянно смотришь, наблюдаешь. То есть нет такого, что у тебя спокойный сон, — делится боец.

На днях нацвардейцы пошли на штурм. Взяли двух пленных, те вырвались и бросились наутек. Взорвались на своих же минах. Ранение получил и наш воин. Военный на псевдо Марик вместе с побратимами передал раненого медикам и возвращался на позиции к своим, как вдруг бойцов накрыл миномет.

— У меня маленькая контузия, а ребята — у одного осколочное в шею, я ему спас жизнь, тампонацию шеи сделал, — вспоминает военный.

Что происходит на переднем крае, бойцы видят благодаря дронам. Глаза этой войны наводят артиллерию на живую силу, боеприпасы и оружие противника.

Сейчас наши защитники нуждаются в дронах и автомобиле. Помочь может любой желающий — по реквизитам на экране. Воины же обещают пополнять статистику вражеских потерь в ежедневных сводках Генштаба.

Реквизиты карты для помощи: 5375 4112 0412 5103

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