Росіяни тікали й підірвались на власних мінах! Що коїться в Бахмуті

Навколо Бахмута тривають запеклі бої. Російські війська не полишають спроб оточити місто і перерізати всі шляхи до нього. Але щодня наші бійці ламають плани ворога, відтісняючи окупантів від околиць Бахмута та навколишніх сіл. Зокрема, на південному напрямку ворога знищують бійці бригади швидкого реагування Рубіж. Днями нацвардійці під прикриттям нашої артилерії пішли на штурм. Загарбникам було непереливки!

– Безумовно перша задача – знищити, створити вогневий вал, не дати ворогу прорватися, – розповідає боєць бригади Рубіж на псевдо Конго.

Стабільно-напружена – так по-військовому стримано бійці описують ситуацію у місті, яке окупант уже 10 місяців прагне захопити.

– Говорять, що в них закінчились снаряди – ні, в них не закінчилась ні зброя, ні люди. Інтенсивно штурмують, майже з усіх видів зброї працюють. В місті дуже важка ситуація, тому що противник взяв його в напівоточення, і туди складно заїхати, складно виїхати. Є проблеми з евакуацією, підвозом боєкомплекту, – зауважує Конго.

Коли ворог підбирається на кількадесят метрів до цих ще сирих окопів – лік іде на хвилини, чи навіть секунди. Усе вирішує зібраність кожного воїна і злагодженість підрозділу.

– Перше, що відчуваєш в цей момент, – що ти можеш померти. Далі це відчуття забувається, ти починаєш працювати так, як ніколи. В тебе додаються сили. І тим більше, коли за спиною стоять такі хоробрі українці, які нам постійно допомагають, ти не відчуваєш нічого, ти просто йдеш вперед і нищиш ворога. Ось, росіяни підходили на 50 метрів до нас. І це було безуспішно. Вони просто лягали на землю й відпочивали там дуже довго. – іронізує боєць на псевдо Каспер.

Коли Росія вдерлася до нашої країни, Касперу було десять років. Ще дитиною він розумів: це – війна. Надсилав на фронт малюнки, робив маскувальні сітки. А після повноліття сам став захисником.

– Це постійні вибухи артилерії, ти постійно боїшся неба. Тому що там щось літає, щось скидають, ти постійно дивишся, спостерігаєш. Тобто нема такого, що в тебе спокійний сон, – ділиться боєць.

Днями нацвардійці пішли на штурм. Узяли двох полонених, ті вирвалися й кинулися навтьоки. Підірвалися на своїх же мінах. Поранень зазнав і наш воїн. Військовий на псевдо Марік разом із побратимам передав пораненого медикам і повертався на позиції до своїх, аж раптом бійців накрив міномет.

– В мене маленька контузія, а хлопці – в одного осколочне в шию, я йому врятував життя, тампонацію шиї зробив, – згадує військовий.

Що відбувається на передньому краї, бійці бачать завдяки дронам. Очі цієї війни наводять артилерію на живу силу, боєприпаси та зброю противника.

Нині наші бійці потребують дронів та автомобіль. Допомогти може кожен охочий. Натомість воїни обіцяють поповнювати статистику ворожих втрат у щоденних зведеннях Генштабу.

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