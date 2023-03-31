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Факты / Україна

В Бахмуте время играет против врага – Маляр

Татьяна Забожко, редактор ленты
Бахмут
Фото: Depositphotos

Длительные бои за Бахмут стали для россиян самыми дорогими за все время полномасштабного вторжения.

Произошло это благодаря грамотным действиям украинского командования на одноименном направлении и мужеству бойцов, убеждена заместитель министра обороны Анна Маляр.

Карта бойових дій довкола Донецька 30 березня 2023

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– В Бахмуте время играет против врага, – констатирует заместитель главы оборонного ведомства.

Учитывая военную целесообразность, потраченные россиянами на захват Бахмута время, оружие, техника и множество погибших не оправдывают себя, убеждена Анна Маляр.

Карта бойових дій довкола Бахмута 30 березня 2023

– Впрочем, враг не оставляет своих планов, пошел на принцип и поднял ставки в ущерб себе.

Это очень “по-русски”. Логику их действий нельзя понять, – убеждена Анна Маляр.

Напомним, два дня назад заместитель министра обороны Украины подробно анализировала психологические трюки, к которым прибегают оккупанты, концентрируя самые большие свои наступательные способности на Бахмутском направлении.

По словам Анны Маляр, ныне россияне пытаются во что бы то ни стало сместить акценты в теме Бахмута и нивелировать преимущество Украины в разумном и грамотном планировании операций.

По замыслу врага, чрезмерно “накрученное”, испуганное общество должно начать давить на военно-политическое руководство, чтобы прекратить оборонные действия в Бахмуте.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 401-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Анна Маляр

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