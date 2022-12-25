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Россияне оттягивают силы на Бахмут, чтобы защитить оккупированный Юг — эксперт

Бедрак Виктория редактор ленты

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что россияне вцепились в бахмутское направление по трем причинам.

– Если мы скажем стратегически, то для российских войск важно растягивать наши группировки войск и создавать проблемы на разных направлениях, потому что для них выглядит приоритетным защитить оккупированный Юг. И чтобы не давать нам сконцентрировать силы на южном направлении, оккупанты пытаются оттянуть силы на Бахмут, — сказал он.

По словам эксперта, россияне понимают, что в случае проигрыша на южном направлении они рискуют проиграть в войне.

Мусиенко также отмечает, что с оперативно-тактической точки зрения, войска РФ рассматривают Бахмут как возможность для дальнейшего продвижения и оккупации всей Донецкой области.

Кроме того, Бахмут нужен российской армии для имиджа, чтобы показать хоть какие-то победы.

Бахмут Донецкой области остается самым горячим участком фронта.

25 декабря Институт изучения войны сообщил, что наступление россиян на бахмутском направлении в течение последних дней замедлилось. Вероятно, они могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу.

Фото: Getty Images

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