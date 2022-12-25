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Росіяни відтягують сили на Бахмут, щоб захистити окупований Південь – експерт

Бедрак Вікторія редакторка стрічки

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що росіяни вчепились в бахмутський напрямок з трьох причин.

– Якщо стратегічно, то для російських військ важливо розтягувати наші угруповання військ і створювати проблеми на різних напрямках, тому що для них виглядає пріоритетним захистити окупований Південь. І щоб не давати нам сконцентрувати сили на південному напрямку, окупанти намагаються відтягнути сили на Бахмут, – сказав він.

За словами експерта, росіяни розуміють, що в разі програшу на південному напрямку вони ризикують програти у війні.

Мусієнко також зазначає, що з оперативно-тактичної точки зору війська РФ розглядають Бахмут як можливість для подальшого просування і окупації всієї Донецької області.

Окрім того, Бахмут потрібен російській армії для іміджу, щоб подати хоча б якісь перемоги.

Бахмут Донецької області залишається найгарячішою ділянкою фронту.

25 грудня Інститут вивчення війни повідомив, наступ росіян на бахмутському напрямку протягом останніх днів сповільнився. Ймовірно, вони можуть спробувати ініціювати тактичну чи оперативну паузу.

Фото: Getty Images

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