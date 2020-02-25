Розбиті та старі: Київ хотів подарувати Конотопу 20 трамваїв

Подарувати 20 трамваїв вирішив Київ Конотопу. Відповідне рішення прийняли 2 січня. І у департаменті транспорту і у Київпастрансі в один голос запевняли – столиці вагони не потрібні, бо ті старі і не їздять.

Та щойно Факти взялися за тему – дарувати електротранспорт чиновники передумали. Пояснити чому – Фактам відмовилися. Як і відмовили у показі тих подарункових трамваїв. Тож Факти вирішили самі знайти та показати, який саме транспорт, та в якому стані Київ збирався подарувати Конотопу.

Комунальне підприємство Київпастранс має можливість на безоплатній основі передати 20 трамвайних вагонів ТАТРА -3 (4, 5), які на сьогодні перебувають на балансі трамвайного ремонтно-експлуатаційного депо ім. Шевченка та потребують середнього ремонту.

Один із тих трамваїв, які Київ збирався передати Конотопу. Йому, за документами, 39 років і він справді виглядає як металобрухт.

Іржа усюди, бокових дзеркал немає, у салоні старезні крісла. Поруч трішки кращі трамваї.

Заступник начальника ДЕПО, каже, про те, що чи збираються їх дарувати чоловік не знає . Документи не бачив.

Факти ICTV раніше писали про стан київських трамваїв.

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