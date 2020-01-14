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Раздают паи всем родственникам депутатов. На Волыни разгорелся земельный скандал

На Волыни разгорелся скандал за землю. Жители трех сел обвиняют депутатов сельсовета в том, что они нагло выделяют участки не только себе, но и всем своим родственникам, зато простые селяне, не имеющие ни куска поля, получают лишь отказы.

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Это и молодые семьи, и многодетные, и те, кто десятки лет проработал на государство. Возмущенные селяне пришли на сессию с требованием отозвать заявления депутатов, ведь речь идет о десятках гектаров, а земли на всех и так не хватает. Местные жители хотят создать общую очередь и по честному делить паи. Но избранники общины просто сбежали, проигнорировав своих избирателей. Подробнее в сюжете Екатерины Курбановой.

Напомним, около $85 млрд Украина может получить за 10 лет после открытия рынка земли.

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