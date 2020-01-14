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Роздають паї всім родичам депутатів. На Волині розгорівся земельний скандал

На Волині розгорівся скандал за землю. Жителі трьох сіл звинувачують депутатів сільради в тому, що вони нахабно виділяють ділянки не лише собі, а й усім своїм родичам, натомість прості селяни, які не мають ані шматка поля, отримують лише відмови.

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Це і молоді сім’ї, і багатодітні, і ті, хто десятки років пропрацював на державу. Обурені селяни прийшли на сесію з вимогою відкликати заяви депутатів, адже мова йде про десятки гектарів, а землі на усіх й так не вистачає. Місцеві жителі хочуть створити загальну чергу і по чесному ділити паї. Та обранці громади просто втекли, проігнорувавши своїх виборців. Детальніше у сюжеті Катерини Курбанової.

Нагадаємо, близько $85 млрд Україна може отримати за 10 років після відкриття ринку землі.

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