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Рассматриваем любой сценарий, даже самый экстремальный – глава правления Укрэнерго

Вадим Карпьяк Ведущий программы «Свобода слова» Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель

В Укрэнерго предусмотрено и проработано несколько вариантов развития ситуации с разной интенсивностью повреждений энергосистемы Украины.

Об этом заявил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий во время разговора с Вадимом Карпяком в эфире телемарафона Единые новости.

— Мы рассматриваем любой сценарий, даже самый экстремальный. Просчитываем, как будет работать энергосистема при разных уровнях разрушений. Мы знаем, что делать в разных ситуациях.

Сейчас энергосистема сохраняет свою целостность и ограничения потребления (электроэнергии, — Ред.), которые мы вводим сегодня, направлены на то, чтобы энергосистема оставалась стабильной, – сказал он.

Кудрицкий поблагодарил украинцев, которые прислушались к призывам экономить электроэнергию и призвал не относиться к этой просьбе как к однодневной акции. Он попросил граждан и дальше это делать, ведь россияне практически каждый день атакуют инфраструктуру и электростанции.

Он отметил, что энергетикам нужно время, чтобы восстановить разрушенное, а экономия – это “отдых” для энергосистемы областей и страны.

— Очень важно, чтобы наши потребители понимали, что ограничения потребления позволяют стабилизировать ситуацию. То есть они не являются свидетельством развала энергосистемы: наоборот, они говорят о том, что мы контролируем, что происходит, – сказал он.

Население будет постоянно информировать о ситуации в энергосистеме и объяснять, почему важно сейчас экономить энергоресурсы.

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По его словам, если украинцы не будут придерживаться рекомендации экономить или будет сильно разрушена инфраструктура, придется вводить плановые отключения света в районах на несколько часов.

Кудрицкий выразил надежду, что с началом отопительного сезона люди выключат часть электронагревателей и частично разгрузят электросети.

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