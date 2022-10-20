Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Розглядаємо будь-який сценарій, навіть найекстремальніший – голова правління Укренерго

Вадим Карп'як Ведучий програми «Свобода слова» Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач

В Укренерго передбачено та опрацьовано кілька варіантів розвитку ситуації з різною інтенсивністю пошкоджень енергосистеми України.

Про це заявив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький під час розмови з Вадимом Карп’яком в ефірі телемарафону Єдині новини.

— Ми розглядаємо будь-який сценарій, навіть найекстремальніший. Прораховуємо, як працюватиме енергосистема за різних рівнів руйнувань. Ми знаємо, що робити у різних ситуаціях.

Наразі енергосистема зберігає свою цілісність, і обмеження споживання (електроенергії, – Ред.), які ми запроваджуємо сьогодні спрямовані на те, щоб енергосистема залишалася стабільною, – сказав він.

Кудрицький подякував українцям, які дослухалися до закликів економити електроенергію та закликав не ставитися до цього прохання як до одноденної акції. Він попросив громадян й надалі це робити, адже росіяни практично щодня атакують інфраструктуру та електростанції.

Він зауважив, що енергетикам потрібен час, щоб відновити зруйноване, а економія – це “перепочинок” для енергосистеми областей та країни.

— Дуже важливо, щоб наші споживачі розуміли, що обмеження споживання дають нам можливість стабілізувати ситуацію. Тобто вони не є свідченням розвалу енергосистеми: навпаки, вони говорять про те, що ми контролюємо, що відбувається, – сказав він.

Населення постійно інформуватимуть про ситуацію в енергосистемі та пояснюватимуть, чому важливо зараз економити енергоресурси.

Читайте
День тотальної економії електрики: кому в областях можуть її відключити та графіки

За його словами, якщо українці не дотримуватимуться рекомендації економити або буде сильно зруйновано інфраструктуру, доведеться запроваджувати планові відключення світла в районах на кілька годин.

Кудрицький висловив сподівання, що з початком опалювального сезону люди вимкнуть частину електронагрівачів та частково розвантажать електромережі.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Два найскладніші дні: в Раді закликали українців не вмикати електрообігрівачі
Два найскладніші дні: в Раді закликали українців не вмикати електрообігрівачі
Можливі відключення світла у Київській області: графік на 20 жовтня 2022 року
Можливі відключення світла у Київській області: графік на 20 жовтня 2022 року
ЄС має намір розгорнути в трьох областях України зимові притулки
ЄС має намір розгорнути в трьох областях України зимові притулки
День тотальної економії електрики: кому в областях можуть її відключити та графіки
День тотальної економії електрики: кому в областях можуть її відключити та графіки
Відключення електроенергії на Львівщині: у кого не буде світла
Відключення електроенергії на Львівщині: у кого не буде світла
Задля економії електрики: у Києві на тролейбусні маршрути вийдуть автобуси (список)
Задля економії електрики: у Києві на тролейбусні маршрути вийдуть автобуси (список)
У Києві почали відключати світло: список адрес
У Києві почали відключати світло: список адрес
Можливі тимчасові відключення: 20 жовтня українцям потрібно мінімізувати споживання електроенергії
Можливі тимчасові відключення: 20 жовтня українцям потрібно мінімізувати споживання електроенергії
Знайшли помилку в тексті?
Помилка