Розглядаємо будь-який сценарій, навіть найекстремальніший – голова правління Укренерго

В Укренерго передбачено та опрацьовано кілька варіантів розвитку ситуації з різною інтенсивністю пошкоджень енергосистеми України.

Про це заявив голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький під час розмови з Вадимом Карп’яком в ефірі телемарафону Єдині новини.

— Ми розглядаємо будь-який сценарій, навіть найекстремальніший. Прораховуємо, як працюватиме енергосистема за різних рівнів руйнувань. Ми знаємо, що робити у різних ситуаціях. Наразі енергосистема зберігає свою цілісність, і обмеження споживання (електроенергії, – Ред.), які ми запроваджуємо сьогодні спрямовані на те, щоб енергосистема залишалася стабільною, – сказав він.

Кудрицький подякував українцям, які дослухалися до закликів економити електроенергію та закликав не ставитися до цього прохання як до одноденної акції. Він попросив громадян й надалі це робити, адже росіяни практично щодня атакують інфраструктуру та електростанції.

Він зауважив, що енергетикам потрібен час, щоб відновити зруйноване, а економія – це “перепочинок” для енергосистеми областей та країни.

— Дуже важливо, щоб наші споживачі розуміли, що обмеження споживання дають нам можливість стабілізувати ситуацію. Тобто вони не є свідченням розвалу енергосистеми: навпаки, вони говорять про те, що ми контролюємо, що відбувається, – сказав він.

Населення постійно інформуватимуть про ситуацію в енергосистемі та пояснюватимуть, чому важливо зараз економити енергоресурси.

За його словами, якщо українці не дотримуватимуться рекомендації економити або буде сильно зруйновано інфраструктуру, доведеться запроваджувати планові відключення світла в районах на кілька годин.

Кудрицький висловив сподівання, що з початком опалювального сезону люди вимкнуть частину електронагрівачів та частково розвантажать електромережі.

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