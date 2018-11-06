Умные столы, рюкзаки и сгущенное молоко: чем Украина удивляет мир

Китай открыл мощную выставку China International Import Expo, в Шанхай съехались 200 тысяч бизнесменов, 3,5 тысячи компаний мира. Поехали туда и украинцы попробовать выйти на первый потребительский рынок мира.

Настоящий ажиотаж вызывают украинские интерактивные столы для ресторанов. Большой интерес и к интерактивным рюкзакам. Они могут с легкостью менять цвет в зависимости от настроения. Но главное – практические и удобные.

Присматривались на выставке и к украинским продуктам. Крупнейший производитель сгущенного молока Ичнянский молочно-консервный комбинат хочет выйти на китайский рынок.

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За месяц здесь производят 2,5 тысячи тонн сгущенки. Обычную, с какао, с фруктозой или вареную. Продают в 40 стран. Поэтому уверены: китайцы перед нашим молоком не устоят.

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Опубликовано Ноябрь, 06 в 19:31



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