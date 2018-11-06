Розумні столи, рюкзаки та згущене молоко: чим Україна дивує світ

Китай відкрив потужну виставку China International Import Expo, до Шанхая з’їхалися 200 тисяч бізнесменів, 3,5 тисячі компаній світу. Поїхала туди і українці спробувати вийти на перший споживчий ринок світу.

Справжній ажіотаж викликають українські інтерактивні столи для ресторанів. Велике зацікавлення і інтерактивними рюкзаками. Вони можуть з легкістю змінювати колір залежно від настрою. Та головне – практичні й зручні.

Придивлялися на виставці й до українських харчів. Найбільший виробник згущенного молока Ічнянський молочно-консервний комбінат хоче вийти на китайський ринок.

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За місяць тут виготовляють 2,5 тисячі тонн згущенки. Звичайну, з какао, з фруктозою чи варену. Продають у 40 країн. Тому впевнені: китайці перед нашим молоком не встоять.

Раніше Факти ICTV писали про диво-роботів на техновиставці в Японії.

Опубліковано Листопад, 06 в 19:31



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