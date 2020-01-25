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Ружья и пушки в центре Киева. Реконструкция боев УНР с большевиками

В столице стреляли из ружей и пушек. Все происходило в районе завода Арсенал. Там военные историки реконструировали мятеж большевиков против Украинской Народной Республики. Тогда Россия продемонстрировала навыки гибридной войны, попытавшись завести свои войска в Киев.

УНР победила, правда, было пролито достаточно много крови с обеих сторон. Историки говорят, аналогии легко найти с нынешними временами.

Это восстание продолжалось 7 дней – с 16 до 22 января 1918 года – по старому стилю. Советские учебники трактовали его как трагедию пролетариата, который не смог побороть Центральный совет. Для Украины это, наоборот, одна из немногих побед над большевизмом. В столице ход боев реконструируют 4 года подряд. В этом году впервые привезли броневик с именем Петлюры.

Бойцов УНР, рабочих Арсенала и красноармейцев играют не актеры, а историки – реконструкторы. В общем, полусотни человек.

Зрители от уличных боев в восторге, хотя и сомневаются, что в 1918 все было именно так.

Факты ICTV ранее писали про выставку костюмов на ВДНХ.

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