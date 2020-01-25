Рушниці та гармати в центрі Києва. Реконструкція боїв УНР із більшовиками

У столиці стріляли із рушниць та гармат. Усе відбувалося в районі заводу Арсенал. Там військові історики реконструювали заколот більшовиків проти Української Народної Республіки. Тоді Росія продемонструвала навички гібридної війни, спробувавши завести свої війська у Київ.

УНР перемогла, щоправда, було пролито досить багато крові з обох боків. Історики кажуть, аналогії легко знайти із нинішніми часами.

Це повстання тривало 7 днів – із 16 до 22 січня 1918-го року – за старим стилем. Радянські підручники трактували його як трагедію пролетаріату, який не зміг побороти Центральну раду. Для України це, навпаки, одна з небагатьох перемог над більшовизмом. У столиці хід боїв реконструюють 4 роки поспіль. Цьогоріч уперше привезли панцирник із іменем Петлюри.

Бійців УНР, робітників Арсеналу та червоноармійців грають не актори, а історики – реконструктори. Загалом, півсотні людей.

Глядачі від вуличних боїв у захваті, хоч і сумніваються, що 1918 все було саме так.

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