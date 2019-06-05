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Факти / Відео / Україна

Що робити, якщо гроза застала вас зненацька – 10 порад

У травні негода наробила чимало лиха в Україні – гради, шквали, смерчі, повені.

Найстрашніше, коли стихія забирає людські життя. У селі Мельники на Волині блискавка вбила молоду жінку. Сильний розряд пройшов наскрізь і спопелив її тіло.

Родина й досі оговтується від лиха, блискавка ще й влучила у будинок подружжя, троє дітей в одну мить стали сиротами і без даху над головою.

Тікати від блискавки не можна, і ховатися за худобою – теж. Треба оминати великі дерева, відкинути подалі металеві предмети, вимкнути мобільні і відкласти від себе. Під час грози не можна їхати на велосипеді й обов’язково згорнути парасолю. Найбезпечніше – перечекати в автомобілі.

Небезпека під час грози чатує і в будинку. Треба вимкнути побутові прилади, зачинити усі вікна та триматися подалі від розеток.

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Під час смерчу та урагану варто сховатися у підвал.

До слова, на Закарпатті підраховують збитки й аналізують наслідки повеней. Велика вода забрала життя 10-річного хлопчика, який впав у річку. Зруйновано й пошкоджено 17 мостів, знищено кілометри берегоукріплень і дамб, підмито дороги.

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