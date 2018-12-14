Спасают людей и преследуют террористов: как работает морская полиция в Израиле

80% их работы это не охота на преступников, а спасение утопающих. Потому что жизнь человека – в Израиле самое главное. И опасная близость к сектору Газа добавляет работы полицейским. Они совместно с ВМФ Израиля патрулируют береговую и морскую границы.

Они круглосуточно патрулируют береговую зону и морскую границу. В Израиле служба в подразделении морской полиции одна из самых тяжелых, поэтому подготовка особая. Тренируются обычно не в тире, а в море. Мишень – обычный поплавок. Расстояние 150 метров.

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Основная работа морской полиции – проверка документов, борьба с браконьерами и спасение на воде. Но Израиль с двух сторон граничит с враждебными государствами. Оттуда постоянная угроза прорыва вооруженных боевиков, в том числе и морем. Поэтому израильская морская полиция еще и противодействует терроризму.

Но больше всего эти мужественные мужчины гордятся не боевыми эпизодами, а спасением простых людей.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Порошенко показал учения десантно-штурмовой войск ВСУ.

Опубликовано Декабрь, 14 в 14:00



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