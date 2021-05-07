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Ринкові ціни на газ в Україні можуть знизити – Вітренко назвав умови

Україна здатна повністю забезпечити себе газом власного видобутку і у такий спосіб знизити ринкові ціни на газ.

Про це Фактам ICTV повідомив очільник Нафтогазу Юрій Вітренко. За його словами, нова стратегія вітчизняного газовидобутку базується на активній розробці родовищ, зокрема Чорноморського шельфу, а також перспективних ділянок на суходолі.

Крім того, в планах – покращення показників видобування зі старих виснажених родовищ. Тому в комплексі національна компанія планує досягти зростання видобутку газу вже у 2022-му році.

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Ціни на газ в Україні можуть знизити - Вітренко назвав умови

Також Юрій Вітренко додав, що саме достатній обсяг видобутку власного газу та його ефективне споживання дозволять у перспективі відмовитися від імпорту ресурсу з-за кордону, що стимулюватиме зниження цін.

– Ринковий рівень цін буде нижчим. Бо якщо ми експортуємо – це експортний паритет. Якщо ми імпортуємо – це імпортний паритет. Імпортний паритет – вищий, експортний – нижчий.

Нам потрібно, з точки зору національного завдання, зробити так, щоб ринкова ціна була на рівні експортного паритету. Це краще для людей і для економіки.

За словами очільника Нафтогазу, у поєднанні з конкуренцією між постачальниками достатня пропозиція українського газу на ринку зрештою призведе до його здешевшання.

Напередодні Юрій Вітренко заявив, що виступає за економічно обґрунтовані ціни на газ. Тому Нафтогаз створюватиме необхідні умови, щоб рівень ціни був нижчий.

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