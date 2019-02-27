Як українські миротворці врятували тисячі мусульман у Боснії

Влітку 1995 року українські миротворці, попри смертельну небезпеку, вивели з оточення майже 10 тис. боснійських мусульман у анклаві Жепа. Це маловідомий подвиг українців і найуспішніша миротворча операція ЗСУ до війни на Донбасі. Факти ICTV продовжують серію сюжетів про українських миротворців у Боснії.

Коли миротворців з України взяли в кільце, їхній командувач полковник Микола Верхогляд зустрічається з представниками охопленого жахом цивільного населення Жепи. А потім робить рішучий крок – без зброї і бронежилета йде на зустріч один на один з генералом Младичем, якого згодом Гаазький трибунал визнає воєнним злочинцем.

– Коли розмовляють офіцери навіть різних армій, але у них є поняття честі, то інколи розмова переходить на високі тони і тут хто як себе поведе в цій розмові. Мені одного разу Младич сказав, що я хороший солдат. Я сказав: я знаю. З сильними людьми завжди домовляються, слабким людям диктують волю. Хоч на війні, хоч не на війні. Можливо повпливало те, що є таке поняття – солдатська дипломатія, – згадує Микола Верхогляд.

Верхогляд не був господарем ситуації, та при цьому не просив, а вимагав у Младича не виконувати злочинний наказ. Часом діалог був дуже різким, та український офіцер не відступив. І тільки після кількох зустрічей Верхогляд переконує Младича надати зелений коридор мусульманам.

Евакуація тривала три дні до 27 липня. В кожному автобусі із біженцями – український миротворець як гарантія безпеки. До міста Кладань вивезли майже 10 тис. людей.

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За невиконання наказу про знищення цивільного населення Жепи генерала Младича усунули з посади.

Натомість ця операція для українських Збройних сил стала найуспішнішою в їхній історії до початку війни на Донбасі.

Відповідно її оцінили і на міжнародному рівні.

– Це була їх місія і вони її гідно виконали. Це було важливо для захисту цивільного населення, більшість якого в результаті, як мені відомо, вижила, – зазначив спецпредставник ЄС по колишній Югославії та Верховний представник по Боснії і Герцеговині Карл Більдт.

Другий президент України Леонід Кучма, який тривалий час представляв країну у тристоронній контактній групі Мінська, переконаний – той важкий боснійський досвід українських миротворців можна застосувати для вирішення ситуації на Донбасі. Адже безпекова ситуація на сході не краща за події в колишній Югославії.

– З тих подій зрозуміло, що миротворчі війська з берданками, звичайною стрілецькою зброєю, щоб вони охороняли тільки спеціальну місію ОБСЄ – це нонсенс. Коли поряд знаходяться 2-3-тисячні армії, озброєнні до зубів, то з такою місією нічого не буде. Тому честь і хвала цих хлопцям, які в різних районах світу, в тому числі і в Африці, виконували цю благородну місію, – зазначив Леонід Кучма.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Донбас має зайти не менше 20 тис. миротворців.

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