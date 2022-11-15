Саммит G20: почему встреча мировых лидеров важна и изменит ли она ход войны

Саммит Большой двадцатки – одно из ключевых событий года в международной политике. Украина не является членом G-20, но приглашена в качестве гостя.

Путин, скорее всего, не поедет. Так почему эта встреча для нас так важна и может ли она изменить ход войны — читайте дальше в материале.

Хотя саммит G20 — это, скорее, экономическое мероприятие чем политическое, война в Украине и здесь вышла на первый план.

С этого планируют начать первую сессию саммита. Ведь именно из-за российской агрессии и посыпался мировой порядок: безумный рост цен на энергоносители, проблемы с агропродукцией.

— Двадцатка призвана проанализировать экономическое, социально-политическое положение, ценовые и товарные позиции. Раньше это было не так трудно прогнозировать, все понимали большие цифры, передвижение товаров, рабочую силу, услуги, состояние банковской системы. Но сегодня это можно сделать только с поправкой на ситуацию на фронте, — говорит Роман Бессмертный, вице-премьер-министр Украины (2005-2006).

Украинский президент Владимир Зеленский примет участие в форуме в онлайн-формате. Его выступление позволит более четко донести позицию страны и происходящее.

– Нас, президента нашего государства услышат реально все мировые лидеры, крупнейшие экономические гиганты изо всех континентов в одном месте. С точки зрения дипломатии это победа. Также это означает, что Украина сегодня в тренде, пользуется поддержкой как равноправный партнер во многих вопросах глобальной повестки дня, — говорит политолог-международник Антон Кичухидзе.

Чем больше в речах мировых лидеров будут вспоминать об Украине, тем больше шансов на дальнейшую помощь в войне и на то, что наш вопрос останется в фокусе глобальной повестки дня.

— Саммит G20 может быть неким геополитическим водоразделом, ведь именно от его итогов будет зависеть дальнейшая ситуация на международной арене. Лучшим сценарием будет то, что война России против Украины будет упомянута в итоговой декларации и желательно не раз, а систематически, — говорит Станислав Желиховский, ведущий специалист Дипломатической академии Украины.

Еще задолго до начала саммита многие предполагали, что именно Индонезия может стать площадкой для переговоров Украины и России. По странному совпадению накануне встречи мировых лидеров Кремль снова начал разыгрывать эту карту.

— Россия сейчас в лице своего руководства очень активно продвигает концепцию готовности к переговорам, готовности договариваться, но, очевидно, договариваться о том, чтобы закрепить за собой оккупированные ранее украинские территории и, кроме того, получить какую-то передышку в войне, – говорит политолог-международник Петр Олещук.

Не исключено, что именно для этого за считанные дни до саммита российские войска покинули Херсон. Чтобы продемонстрировать пацифистские настроения и поймать мировое сообщество на крючок.

До последнего сохранялась интрига – поедет ли Путин на саммит? Да и сам он откровенно сомневался. Возможно, надеялся приехать в качестве голубя мира. Но в последний момент понял, что эта роль не очень удастся.

— Путину был бы смысл ехать на соответствующий саммит, если бы он мог предстать там победителем. Или, по крайней мере, тем, кто показал бы, преодолел существующую политическую изоляцию, что он там встречается с лидерами, жмет руки, фотосессии, — говорит международник-политолог Петр Олещук.

Пасьянс, очевидно, не сложился. А перспектива быть снова где-то на задворках кремлевскому диктатору, вероятно, не по вкусу.

— В Кремле боятся, что у Путина будет конфронтация с другими участниками саммита. Что он будет изолирован на определенных встречах. Также есть информация, что он может получить от одного из лидеров физическую пощечину, — говорит Станислав Желиховский.

Какой прием ему могут устроить, лидеры двадцатки уже продемонстрировали, когда в Украине началась война.

На совместном фото с саммита G20 в Австралии в 2014 году российского президента намеренно поставили в угол. Все из-за начала войны в Украине. Таким образом мировые лидеры хотели подчеркнуть его изоляцию. А может, вообще собирались отрезать.

Вместо Путина на саммите будет его прихвостень Лавров. Но так называемую семейную фотоссесию, несмотря на традиции, могут отменить именно из-за присутствия России.

Организаторы отрабатывают меры предосторожности, готовят помещения для конференций и встречи высоких гостей. Предварительно известны темы выступлений, есть черновик финального документа.

Впрочем, здесь возможны неожиданности, поскольку ключевые решения двадцатки часто сопровождают подковерные игры.

И именно финальная декларация саммита станет лакмусовой бумажкой того, какую политику мировые лидеры будут в дальнейшем проводить в отношении нашей страны.

По информации издания Украинская правда, в этом проекте документа пока нет термина “российская агрессия”, а сама война в Украине упоминается только один раз. Возможно ли изменение черновика?

Кремлевский диктатор ныне активно ищет союзников, чтобы выкарабкаться из международной изоляции. На арену выходят ловкие российские дипломаты и лоббисты. Они атакуют кабинеты высоких чиновников, ищут подходы к авторитарным лидерам. Но удастся ли?

— В нынешней ситуации, пожалуй, ни одно серьезное государство в мире не будет поддерживать путинский режим, он слишком одиозный и, откровенно говоря, не такой сильный, каким был вчера. А поддерживать его открыто – это определенные репутационные риски, санкционные риски, поэтому откровенно этого делать никто не будет, – отметил Петр Олещук.

Страны G-7, входящие в двадцатку, традиционно Украину поддерживают и давление на Россию не ослабляют.

А вот как поведут себя остальные участники, те, кто до недавнего времени имел с Кремлем общие дела?

– Например, Австралия – это полностью коллективный Запад. Индонезия будет держать дипломатическую позицию. Япония и Южная Корея – понятно за Украину – это часть коллективного Запада. Китай, Индия – они не хотят быть связаны политически с рашистским режимом, потому что это угроза санкций. Но в то же время будут вести себя так, чтобы покупать энергоресурсы, – говорит Антон Кучухидзе.

И если Индия может и дальше держать нейтралитет, то как поведет себя Китай, неоднократно замеченный в лояльности к России?

Мнения экспертов разнятся. Одни опасаются, что Пекин подпишет только тот итоговый документ, который будет выгоден России. То есть, где речь не идет о российской агрессии. Другие уверены, дружить с Кремлем ему сейчас совсем не выгодно.

– Китай, возможно, сам размышляет о том, стоит ли ему в дальнейшем иметь союзнические отношения с Москвой или лучше держаться подальше от России. Ведь этот мировой разбойник не выгоден никому, – говорит Станислав Желиховский.

В то же время и альянс Китая с Соединенными Штатами вряд ли возможен. Хотя отдельные синхронные шаги вполне могут быть.

– Давайте не обманывать себя надеждой, что с коммунистическим режимом Китая может договориться демократический мир. Это может быть только в вопросах отдельных проектов, решений, и то на паутинной ниточке, – так считает Роман Бессмертный.

Остается еще одна влиятельная страна, с лидером которой много заигрывал Путин – Саудовская Аравия. Месяц назад мировая пресса развевалась заголовками об укреплении их отношений. Но вскоре и эта дружба может окончиться.

— Рашисты действительно все сделали, чтобы Саудовская Аравия перешла на сторону Украины, поскольку их союзником выступил Иран — экзистенциальный враг Саудовской Аравии, — говорит Антон Кучухидзе.

Посредником между Россией и Западом может выступать Турция. Впрочем, та, как всегда, останется при своих интересах.

Поэтому шансы, что финальная декларация изменится растут. В конце концов, украинский вопрос на полях саммита точно будут обсуждать.

Лидеры G-7 постоянно думают о том, что сделать, чтобы Украина победила. А поэтому и во время встречи Большой двадцатки эта тема тоже будет присутствовать.

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