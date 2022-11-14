РФ необходимо исключить из G20: обращение депутатов

Ноябрь, 14 в 15:37

Народные депутаты во главе с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком предложили парламенту принять обращение к странам Большой двадцатки об исключении России из состава G20.

Проект постановления под номером 8203 зарегистрировали в ВР 14 ноября.

Отмечается, что украинские парламентарии считают необходимым принятие обращения Верховной Рады к странам Большой двадцатки с предложением исключить из ее состава Россию, так как она не соответствует целям и принципам G20.

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Кроме того, страны призывают осудить террористические действия России, направленные на уничтожение Украинского государства, геноцид народа Украины, а также дестабилизацию энергосистемы и продовольственной безопасности стран мира.

В то же время в обращении содержится призыв об усилении санкционного давления на Россию для того, чтобы остановить войну и глобальный мировой кризис, который создала страна-агрессор.

Также Раде предложили призвать Большую двадцатку существенно нарастить финансовую, экономическую и помощь в сфере безопасности для Украины.

Парламентарии предлагают призвать страны G20 поддержать стремление Украины, Турции и ООН по продолжению действия Черноморской зерновой инициативы для беспрепятственного обеспечения поставок продовольствия в государства, население которых страдает от голода.

В то же время нардепы намереваются решительно призвать Россию прекратить преступление агрессии против Украины путем вывода подразделений российских вооруженных сил и других подконтрольных стране-агрессору незаконных военных формирований, а также – уважать территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных государственных границ.

До этого член фракции Голос Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада может принять обращение к международным партнерам исключить РФ из состава Большой двадцатки уже на этой неделе.