Самоубийство или вражеская пуля? Загадочные обстоятельства гибели бойца на передовой

В Ивано-Франковске поднялся скандал вокруг погибшего на фронте 19-летнего юноши Артура Бурлаки.

Артур был контрактником. На службу пошел в сентябре, в ноябре уже был на первой линии соприкосновения. Парень собирался домой на ротацию, ему планировали присвоить сержанта, однако не успел – погиб от пулевого ранения в голову. Собратья говорят – от пули снайпера, зато военные чиновники в свидетельстве о смерти, которое передали родственникам, написали о гибели от неосторожного обращения с оружием. Иными словами, во время боя Артур будто бы сам себе выстрелил в голову.

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Военная прокуратура проводит расследование по месту расположения воинской части. Трактовка – предварительная, уверяет военный комиссар Ивано-Франковска. А родные уверены – все из-за нежелания выплачивать компенсацию за погибшего на передовой, а это более 600 тыс. грн.

Родственники хотят восстановить честь молодого бойца. Да и деньги, что обещает государство, лишними не будут. В военной прокуратуре оправдываются – должны расследовать все обстоятельства и тогда дать заключение, но уверяют – ничего не скрывают и ни приказа не давать компенсации не имеют.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Днепре боец АТО судится с воинской частью.

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