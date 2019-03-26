Самогубство чи ворожа куля? Загадкові обставини загибелі бійця на передовій

В Івано-Франківську здійнявся скандал довкола загиблого на фронті 19-річного юнака Артура Бурлаки.

Артур був контрактником. На службу пішов у вересні, у листопаді вже був на першій лінії зіткнення. Хлопець збирався додому на ротацію, йому планували присвоїти сержанта, однак не встиг – загинув від кульового поранення в голову. Побратими кажуть – від кулі снайпера, натомість військові чиновники у свідоцтві про смерть, яке передали родичам, написали про загибель від необережного поводження зі зброєю. Іншими словами, під час бою Артур начебто сам собі вистрелив у голову.

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Військова прокуратура проводить розслідування за місцем розташування військової частини. Трактування – попереднє, запевняє військовий комісар Івано-Франківська. А рідні упевнені – усе через небажання виплачувати компенсацію за загиблого на передовій, а це понад 600 тис. грн.

Родичі хочуть відновити честь молодого бійця. Та й гроші, що обіцяє держава, зайвими не будуть. У військовій прокуратурі виправдовуються – мусять розслідувати всі обставини і тоді надати висновок, але запевняють – нічого не приховують і жодного наказу не давати компенсації не мають.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Дніпрі боєць АТО судиться з військовою частиною.

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