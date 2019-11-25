Что не так с законом про автокресла 2019 в Украине

В Украине до сих пор не внесли в правила дорожного движения понятие автокресло, а штрафы ввели. Такие казусы уже вызвали немало вопросов среди родителей, а украинские таксисты и вообще решили перестраховываться и клиентов с детьми избегают.

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Исправить неточности просто, надо, чтобы Кабинет министров внес в ПДД соответствующие разъяснения. Но открытым остается вопрос с такси.

В правилах перевозки пассажиров в такси указано – ребенка можно перевозить на руках у пассажира. То есть фактически имеем сейчас двойные формулировки.

После внедрения штрафов за перевозку детей без автокресел за эту неделю магазины продали кресел больше, чем до этого продавали за месяц.

К слову, закон о введении штрафов за перевозку детей в автомобиле без детского автокресла будет касаться и такси.

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