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Що не так з законом про автокрісла 2019 в Україні

В Україні і досі не внесли у правила дорожнього руху поняття автокрісло, а штрафи запровадили. Такі казуси уже викликали чимало запитань серед батьків, а українські таксисти й взагалі вирішили перестраховуватися і клієнтів із дітьми уникають.

Читайте: Як вибрати дитяче автокрісло: п’ять порад

Виправити неточність просто, треба, щоб Кабінет міністрів вніс до ПДР відповідні роз’яснення. Але відкритим залишається питання з таксі.

У правилах перевезення пасажирів в таксі вказано – дитину можна перевозити на руках у пасажира. Тобто фактично маємо зараз подвійне формулювання.

Після впровадження штрафів за перевезення дітей без автокрісел за цей тиждень магазини продали крісел більше, ніж до цього продавали за місяць.

До слова, закон про введення штрафів за перевезення дітей в автомобілі без дитячого автокрісла стосуватиметься і таксі.

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