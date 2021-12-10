Що потрібно класти у тривожну валізку в разі небезпеки – поради рятувальників

Про ймовірне російське вторгнення нині говорять на кухнях, у маршрутках і на вулиці. Така вже людська натура, що найбільше нас лякають навіть не можливі наслідки, а невідомість, твердять психологи. Факти ICTV вирішили підійти до цієї теми прагматично. Не нагнітати, а навпаки дати конкретні поради – як вгамувати тривожність та як підготуватися до потенційної загрози.

Валерії не страшно. Вона це вже пережила майже вісім років тому. Коли з чоловіком та дитиною мусила виїхати з рідного Донецька.

— Перша річ, яка перестала працювати в Донецьку – то були банки. В мене було $10 тис. на депозиті в моєї мами, але ми їх не могли зняти, – розповіла директорка з правових питань благодійного фонду Stabilization Support Services Валерія Вершиніна.

Тому жінка радить мати вдома готівку та складені в одну теку документи. А ще – заздалегідь їх відсканувати. Це вона тепер уже знає, коли сама обпеклася.

Якщо надокучає тривожність, боротися з нею – справа марна, переконана інструкторка з психологічної допомоги. Витіснити неспокійні думки про щось страшне десь там у майбутньому допоможуть конкретні дії.

— Тобто, якщо ви переживаєте, що з вами може щось статися або з вашими близькими, запишіться на тренінг з першої допомоги. Навчіться її надавати. Дізнайтеся, як себе поводити у надзвичайних ситуаціях, – каже інструкторка з першої допомоги та з першої психологічної допомоги товариства Червоного Хреста України Валентина Черкай.

Щоб засвоїти ази домедичної допомоги, потрібно хоча б два дні. Там навчать і джгут накладати, і штучне дихання робити.

Рятувальники також порадили, як правильно збирати тривожну валізку, яка насправді має бути наплічником. Кажуть, що дорожня сумка не підійде, адже треба щоб це давало можливість без перешкод ходити.

Туди слід покласти гроші, документи, аптечку, води – по півтора літра на людину, їжу необ’ємну, але калорійну – як-от горіхи чи батончики, посуд, що не б’ється, мінімум одягу – на день два, засоби особистої гігієни, запальничка, сірники, можна свічку, може знадобитися ліхтарик, запасні батарейки, мультитул, пасатіжи, ножнички, відкривачки.

Стане в пригоді й радіоприймач, якщо зникне інтернет та мобільний зв’язок. Із собою потрібно брати не найцінніше, а найбільш необхідне.

А ще змітати з прилавків сіль і туалетний папір – немає сенсу. Це лише ілюзія, що ми підготувалися. Для самозаспокоєння краще скласти план дій і узгодити з рідними.

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