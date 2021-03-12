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Что такое и как работает кэш-рибейт, по которому Netflix снял фильм в Украине

Netflix снял свой первый фильм на территории Украины. Им стал комедийный боевик Последний наемник, который покажут в августе этого года.

В главной роли снялся Жан-Клод Ван Дамм, а продюсерами ленты стали украинец Влад Ряшин и французы Жан-Шарль Леви и Олиас Барко.

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Снять боевик удалось благодаря внедрению в Украине системы кэш-рибейта, то есть частичного возврата денег, использованных для съемок, из бюджета страны.

Например, фильм снимали во Франции и Украине, его бюджет составил $100 тыс. Из них $50 тыс. потратили во Франции, еще $50 — в Украине. В этом случае государство должно вернуть производителю 25% из этих денег, то есть $12,5 тыс.

— Благодаря привлечению международного сотрудничества, в течение ближайших 4-5 лет Украина может рассчитывать на привлечение не менее 500 млн долларов инвестиций в Украину, — отметил министр культуры Александр Ткаченко.

Фильм снимали в основном в Киеве, несмотря на то, что все действия в нем происходят во Франции и в нескольких странах Азии.

— Главное, с чего начинается ко-продукция, — поиск темы, которая бы заинтересовала участников ко-продукции, и это, как правило, становится камнем преткновения для большого количества проектов, — делится впечатлениями продюсер ленты Владислав Ряшин.

Вскоре в Украине начнутся съемки международного 6-серийного сериала о космосе — Инфинити — для французского заказчика.

А потом начнут снимать историческую драму Штетл, в ко-продукции с Францией и Бельгией.

Сериали Netflix

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал три сериала Netflix, которые стоит посмотреть каждому.

По мнению Гейтса, лучшими сериалами Netflix являются Люмпен, Современная семья и Американцы.

Основатель Microsoft рассказал, что Люмпен заставил его несколько часов непрерывно смотреть в экран.

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