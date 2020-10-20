Что украинцы знают о каннабисе и кому он в первую очередь нужен

Легализация медицинского каннабиса — один из вопросов, на который украинцев попросят ответить во время национального опроса в день местных выборов 25 октября.

Оказывается, что многие украинцы не знают, что марихуана может быть полезной и уменьшать боль в онкобольных и помогать при психических расстройствах. При этом, медицинская марихуана не вызывает привыкания.

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Разговоры о легализации медицинского каннабиса в Украине идут уже седьмой год. 2019-го законопроект о легализации подали в Раду, но впоследствии отозвали. Сегодня же в Украине презентовали его новую версию.

Каннабис может помочь людям с депрессией, потому что он вызывает чувство счастья. Также снизить уровень сахара в крови. В составе канабиоиды много омега-3 кислот.

Каннабис для развлечения и для медицины — различные растения, объясняют эксперты.

— Главное, что в этом законе есть — это определение, что такое лекарственные конопли, как они реализуются, как производятся и как контролируются, — пояснил соавтор законопроекта Геннадий Шабас.

Нелегальная конопля

На Киевщине в Сквирском районе полиция ликвидировала посев конопли, который был спрятан в лесу на болоте.

Злоумышленники устроили четыре участка в труднодоступном месте в лесу. Плантацию оценили в 5 млн грн.

Каждое растение было высажено в отдельный горшок. Всего было насчитано около 258 кустов конопли.

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