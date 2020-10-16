Около 2 млн украинцев нуждаются в медицинском каннабисе. Ненаркотическая марихуана может помочь пациентам с сильной болью и людям с психическими расстройствами.

Об этом заявили в Офисе президента Украины.

Конопля без наркотического эффекта может использоваться как легкое обезболивающее.

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В представительстве главы государства отметили, что это может помочь онкобольным, которые сейчас вынуждены принимать более тяжелые и опасные препараты.

Кроме того, опыт других государств свидетельствует о том, что марихуана может помогать при депрессиях и посттравматических расстройствах, а это важно для военных, которые возвращаются с войны.

Всенародный опрос

О своей инициативе проведения всенародного опроса президент Владимир Зеленский объявил 13 октября, отметив, что кроме бюллетеня украинцы получат листок с пятью вопросами.