Около 2 млн украинцев нуждаются в медицинском каннабисе. Ненаркотическая марихуана может помочь пациентам с сильной болью и людям с психическими расстройствами.
Об этом заявили в Офисе президента Украины.
Конопля без наркотического эффекта может использоваться как легкое обезболивающее.
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В представительстве главы государства отметили, что это может помочь онкобольным, которые сейчас вынуждены принимать более тяжелые и опасные препараты.
Кроме того, опыт других государств свидетельствует о том, что марихуана может помогать при депрессиях и посттравматических расстройствах, а это важно для военных, которые возвращаются с войны.
Всенародный опрос
О своей инициативе проведения всенародного опроса президент Владимир Зеленский объявил 13 октября, отметив, что кроме бюллетеня украинцы получат листок с пятью вопросами.
- Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?
- Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на Донбассе?
- Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300?
- Нужно ли легализовать в Украине медицинский каннабис?
- Нужно ли поднять вопрос о выполнении Будапештского меморандума?