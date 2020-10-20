Що українці знають про канабіс та кому він у першу чергу потрібен

Легалізація медичного канабісу – одне із питань, на яке українці попросять відповісти під час національного опитування у день місцевих виборів 25 жовтня.

Виявляється, що багато українців не знають, що марихуана може бути корисною і зменшуватиме біль у онкохворих та допомагатимуть при психічних розладах. При цьому, медична марихуана не викликає звикання.

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Розмови про легалізацію медичного канабісу в Україні точаться уже сьомий рік. 2019-го законопроект про легалізації подали в Раду, але згодом відкликали. Сьогодні ж в Україні презентували його нову версію.

Канабіс може допомогти людям із депресією, бо він викликає почуття щастя. Також понизити рівень цукру у крові. У складі канабіоїдів багато омега-3 кислот.

Канабіс для розваги та для медицини – то від різні рослини, пояснюють експерти.

– Головне, що у цьому законі є – це визначення, що таке лікарські коноплі, як вони реалізуються, як виробляються і як контролюються, – пояснив співавтор законопроекту Геннадій Шабас.

Нелегальна конопля

На Київщині у Сквирському районі п оліція ліквідувала посів конопель, який був захований у лісі на болоті.

Зловмисники облаштували чотири ділянки у важкодоступному місці серед лісу. Плантацію оцінили у 5 млн грн.

Кожна рослина була висаджена в окремий горщик. Загалом було нараховано близько 258 кущів конопель.

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