Что записано в госбюджете – не имеет значения: Фурса о курсе гривны в 2023 году

Курс гривны к доллару, заложенный в государственном бюджете на 2023 год, является чисто математическим параметром, который необходим для расчета показателей главного финансового документа Украины.

Об этом инвестиционный банкир, заместитель директора инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса рассказал ведущей программы Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

Как известно, в госбюджете-2023 заложен курс 42 грн за доллар. Но уже сейчас в обменниках можно увидеть такой курс. Комментируя реалистичность расчетов правительства, Фурса отметил, что это один из возможных экономических сценариев.

– Что записано в бюджете – не имеет никакого значения. Каждый год мы говорим, что какой-то курс заложили в бюджете, а он не сбылся. Потому что он и не должен сбываться. Это чисто математический параметр, который нужен для расчета бюджета. На следующий год официальный курс предусмотрен в среднем 42 грн/доллар, а на конец года 50 грн/доллар. Это один из возможных сценариев. Теоретически он возможен, – заявил он.

По словам Фурсы, сейчас сложно прогнозировать, какой сценарий реалистичен и каким будет курс гривны, поскольку все зависит от дальнейшего течения войны.

– От действий Вооруженных сил курс валют сейчас зависит даже больше, чем от банков, – подчеркнул инвестиционный банкир.

Комментируя нынешние колебания курса на наличном рынке (в обменниках), Фурса объяснил, что это вызвано техническими факторами – дефицитом наличного доллара в течение последних двух недель.

По его словам, украинцы начали очень активно скупать доллары, и у банков нет баланса: они больше продают валюту, чем покупают, из-за чего возникает дефицит. А поскольку в условиях войны завезти в Украину валютную наличность не так легко, дефицит еще не успели компенсировать.

– И этот технический дефицит вызвал определенный ажиотаж у покупателей, который привел к тому, что без каких-либо фундаментальных факторов гривна выросла с 40,5 грн/доллар до 42 грн/доллар, – уточнил Фурса.

Он добавил, что Нацбанк не может постоянно подтягивать официальный курс национальной валюты, который сейчас составляет 36,57 грн/доллар, до уровня наличного, поскольку это повлечет за собой дальнейшее падение гривны.

Даже несмотря на войну и нестабильность, Сергей Фурса советует не хранить наличные доллары “под матрасом”, а вкладывать их в военные облигации или размещать в банках.

– Это (хранение валюты дома, — Ред.) психологический эффект войны, потому что люди не уверены. Это не очень эффективно, потому что даже “под подушкой”, “под матрасом” доллар “съедает” инфляция, которая сильна в этом году и в следующем будет сильной. Поэтому если уж приобретаете доллары, то лучше их либо размещать в банке, либо покупать долларовые военные облигации. Они, по крайней мере, будут вам приносить несколько процентов дохода, — заявил Фурса.

По состоянию на 20 сентября, в украинских обменниках покупают доллар США в среднем по 42,13 грн, а продают – по 42,28 грн.

Как известно, в проекте государственного бюджета на 2023 год предусмотрено колебание $1 на уровне 42 грн. В то же время правительство не закладывало “печать” национальной валюты в госбюджет-2023.

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