Що записано в держбюджеті – не має значення: Фурса про курс гривні в 2023 році

Курс гривні до долара, закладений у державному бюджеті на 2023 рік, є суто математичним параметром, який потрібен для обрахунку показників головного фінансового документа України.

Про це інвестиційний банкір, заступник директора інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса розповів ведучій програми Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

Як відомо, в держбюджеті-2023 закладено курс 42 грн за долар. Але вже зараз в обмінниках можна побачити такий курс. Коментуючи реалістичність розрахунків уряду, Фурса зазначив, що це один із можливий економічних сценаріїв.

– Що записано в бюджеті – не має жодного значення. Кожного року ми говоримо, що якийсь курс заклали в бюджеті, а він не справдився. Тому що він і не має справджуватися. Це суто математичний параметр, який потрібен для обрахунку бюджету. На наступний рік офіційний курс передбачено в середньому 42 грн/долар, а на кінець року 50 грн/долар. Це один із можливих сценаріїв. Теоретично він можливий, – заявив він.

За словами Фурси, зараз складно прогнозувати, який сценарій є реалістичним та яким буде курс гривні, оскільки все залежить від подальшого перебігу війни.

– Від дій Збройних сил курс валют зараз залежить навіть більше, ніж від банків, – наголосив інвестиційний банкір.

Коментуючи нинішні коливання курсу на готівковому ринку (в обмінниках), Фурса пояснив, що це спричинено технічними факторами – дефіцитом готівкового долара протягом останніх двох тижнів.

За його словами, українці почали дуже активно скуповувати долари, і в банків немає балансу: вони більше продають валюту, ніж купують, через що виникає дефіцит. А оскільки в умовах війни завезти в Україну валютну готівку не так легко, дефіцит ще не встигли компенсувати.

– І цей технічний дефіцит викликав певний ажіотаж у покупців, який призвів до того, що без якихось фундаментальних факторів гривня зросла з 40,5 грн/долар до 42 грн/долар, – уточнив Фурса.

Він додав, що Нацбанк не може постійно підтягувати офіційний курс національної валюти, який зараз становить 36,57 грн/долар, до рівня готівкового, оскільки це спричинить подальше падіння гривні.

Навіть попри війну та нестабільність Сергій Фурса радить не зберігати готівкові долари “під матрацом”, а вкладати їх у військові облігації чи розміщувати в банках.

– Це (зберігання валюти вдома, – Ред.) психологічний ефект війни, бо люди невпевнені. Це не дуже ефективно, тому що навіть “під подушкою”, “під матрацом” долар “з’їдає” інфляція, яка є сильною цього року і наступного буде сильною. Тому якщо вже купуєте долари, то краще їх або розміщувати в банку, або купувати доларові військові облігації. Вони принаймні будуть вам приносити кілька відсотків доходу, – заявив Фурса.

Станом на 20 вересня, в українських обмінниках купують долар США в середньому за 42,13 грн, а продають – за 42,28.

Як відомо, в проєкті державного бюджету на 2023 рік передбачено коливання $1 на рівні 42 грн. Водночас уряд не закладав “друк” національної валюти в держбюджет-2023.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.