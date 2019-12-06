Школярі шість тижнів на канікулах! Світловодськ продовжує замерзати

Вже понад місяць жителі Світловодська замерзають. Тепла немає у більшості будинків.

Теплий одяг, плед, газові комфорки та гарячий чай – так змушені грітись більшість місцевих родин. Батареї в будинках крижані, але платіжки прийдуть реальні, тому що за опалення вже нараховують кошти.

Щойно в місті запустили котельні – труби прорвало. Місцеві аварійні бригади разом з колегами із сусідніх міст ліквідували 13 великих магістральних поривів. Дрібні латають досі.

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Від холоду потерпає і соціальна сфера. Майже чотири з половиною тисячі школярів уже шість тижнів на канікулах. Вчора почали навчання для 9-11 класів. У школах діти сидять у куртках, а уроки скорочені до 30 хвилин.

Батьки учнів почали отримувати повідомлення про відновлення навчання, перевірили температуру в школах і з обуренням прийшли до керівництва міста. Пускати дітей знову у холодні класи не збираються. У Світловодську досі надзвичайна ситуація, – визнає виконувач обов’язкі міського голови Юрій Сапянов.

Жителі масово пишуть заяви на від’єднання від централізованого опалення. З жахом чекають платіжки за не отримані послуги і складають акти-претензії за холодні батареї. Люди все ще сподіваються, що їх нарешті почує центральна влада і зробить усе можливе, аби цієї зими Світловодськ не замерз.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, коли у Світловодську дадуть тепло.

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