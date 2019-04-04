Шоу чи реальні заяви? Якими будуть дебати Порошенка та Зеленського

Дебати між двома кандидатами на президентське крісло – очевидно будуть.

Першим у виборчу ніч 31 березня про обов’язкове проведення дискусії заговорив президент Петро Порошенко. Після дефіцитного спілкування з журналістами перед першим туром, кандидат Зеленський на виклик Порошенко відповідає досить оперативно.

Зеленський погоджується на дебати, але за умов проведення їх на стадіоні Олімпійський та якщо чинний президент вибачиться перед ним за образливі висловлювання. І вже пізно ввечері з’являється відповідь президента, він впевнено приймає виклик свого опонента.

Та з’являється безліч питань. Якщо місце проведення – НСК Олімпійський, це дебати, передбачені законом, чи шоу, зрежисоване кандидатами. І головне, за такі дебати заплатять самі українці. Адже за законом вони фінансуються з державного бюджета. А вартість оренди одного дня на стадіоні, це приблизно 120 тисяч гривень. Суспільне телебачення вже почало підготовку.

Читайте: Дебати Зеленського і Порошенка на Олімпійському: чи законно і хто заплатить

Дебати основних опонентів перед виборами – давня і поширена практика у цивілізованому світі, яка часто приносить сюрпризи – адже може фаворита перетворити на аутсайдера і навпаки.

Нагадаємо, ЦВК підрахувала 100% бюлетенів. За результатами першого туру, до другого туру виборів президента пройшли Володимир Зеленський та Петро Порошенко.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.