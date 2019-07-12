Штрафы не помогают: в Украине продолжают незаконно сжигать листья

Горели и будут гореть: сжигание листьев, хвороста и других древесных отходов, при увеличении штрафов, не прекращается. Сейчас это не очень видно, а вот весной или осенью – города снова покрываются тлеющими туманами.

Люди часто и дальше уничтожают все огнем, потому что некуда то девать. Частные компании вывозить такой мусор отказываются, а коммунальщики, частных заказов не выполняют, а только осваивают бюджетные деньги для уборки городов, но используют при этом европейский опыт – перерабатывают все на опилки, дрова и даже делают доски для мебели.

Читайте: МОЗ инициирует запрет на сжигание листьев и посыпку дорог солью

От греха подальше в столице избавляются опасных для пешеходов и водителей деревьев. Пораженный грибком и вредителями каштан коммунальщики срезают под корень.

Но древесину больше не везут на свалку. Столичные коммунальщики, как в Европе, наладили безотходное производство, обустроив площадки, где измельчают ветки и листья на щепу. Массивние ветви идет на дрова, имеют столичные коммунальщики и собственную пилораму.

Из них изготавливают не только доски и вагонку, а даже и детские площадки, беседки, вольеры для животных. Часть товара продают, другую – устанавливают в столичных парках.

Ежегодно в столице коммунальщики собирают и перерабатывают 5 тысяч тонн ветви и 2,5 тысячи тонн древесины. А вот жители частного сектора остаются с проблемой один на один. На сухие деревья или ветки на частных участках коммунальщики внимания не обращают.

Частные же конторы, хотя и предлагают помощь в объявлениях, на практике – отказывают. Объясняют: полигоны переполнены, естественный мусор не принимают, поэтому браться за него никто не хочет.

Вред от этого огромный. Вместе с дымом в воздух попадают пестициды и радионуклиды, накопленные растениями в течение года. Штрафы, хотя и выросли до 1,5 тысячи гривен, но все равно не помогают. В развитых странах листья и хворост давно не сжигают, а превращают в удобрения для полей.

Напомним, в Киеве в Днепровском районе коммунальщики положили асфальт в лужи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.