Штрафи не допомагають: в Україні продовжують незаконно спалювати листя

Горіли і будуть горіти: спалювання листя, хмизу та інших деревних відходів, попри збільшення штрафів, не припиняється. Нині це не дуже видно, а от навесні чи восени – міста знову вкриваються тлілими туманами.

Люди часто і далі знищують все вогнем, бо немає куди то подіти. Приватні компанії вивозити такий непотріб відмовляються, а комунальники, приватних замовлень не виконують, а лише освоюють бюджетні гроші для прибирання міст, але використовують при цьому європейський досвід – переробляють все на тирсу, дрова і навіть роблять дошки для меблів.

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Від гріха подалі у столиці позбуваються небезпечних для пішоходів та водіїв дерев. Уражений грибком та шкідниками каштан комунальники зрізають під корінь.

Але деревину більше не везуть на сміттєзвалище. Столичні комунальники, як у Європі, налагодили безвідходне виробництво, облаштувавши майданчики, де подрібнюють гілля та листя на щепу. Масивне гілля йде на дрова, мають столичні комунальники й власну пилораму.

З них виготовляють не лише дошки та вагонку, а навіть дитячі майданчики, альтанки, вольєри для тварин. Частину товару продають, іншу – встановлюють у столичних парках.

Щорічно у столиці комунальники збирають та переробляють 5 тисяч тонн гілля та 2,5 тисячі тонн деревини. А от мешканці приватного сектору лишаються з проблемою наодинці. На сухі дерева чи гілля на приватних ділянках комунальники уваги не звертають.

Приватні ж контори, хоч і пропонують допомогу в оголошеннях, на практиці – відмовляють. Пояснюють: полігони переповненні, природне сміття не приймають, тож братися за нього ніхто не хоче.

Шкода від цього величезна. Разом із димом у повітря потрапляють пестициди та радіонукліди, накопичені рослинами протягом року. Штрафи, хоч і зросли до 1,5 тисячі гривень, та все одно не допомагають. У розвинених країнах листя та хмиз давно не спалюють, а перетворюють на добрива для полів.

Нагадаємо, у Києві в Дніпровському районі комунальники поклали асфальт у калюжі.

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