В МОЗ предложили обсудить законопроект о правилах утилизации мусора и содержании придомовых территорий и парков.

В Министерстве охраны здоровья предложили для обсуждения законопроект о санитарных нормах.

Речь идет о правилах утилизации мусора и содержании придомовых территорий и парков.

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Прежде всего предлагается упорядочить систему озеленения, обезопасить загрязнения подземных вод и источников водоснабжения.

Также в проекте говорится о создании условий для реализации прав людей с инвалидностью наравне и приближает украинские нормы к европейским.

– Люди с инвалидностью, родители с детскими колясками, велосипедисты и другие группы населения имеют безопасно и комфортно передвигаться по городу или поселку. Например, общественных туалетов должно быть больше, а уборной без канализации – запрещены. В каждой зоне зеленых насаждений, где гуляют люди, обязательно должен быть хотя бы один стационарный общественный туалет, – говорится в проекте.

Инициируется запрет выгребных ям. Нормы хотят ввести, чтобы обезопасить попадание опасных веществ в почву и подземные воды, а также родники и колодцы.

В период листопада нужно убирать опавшие листья с проезжей части и запретить их сжигание, которое приводит к загрязнению воздуха, воды и почвы.

Кроме того, законопроект регламентирует правила уборки территорий зимой. В частности, посыпать дороги песком и солью от гололеда будет запрещено. Такие действия загрязняют почву, вредят зеленым насаждениям и портят обувь.

По новым нормам могут запретить обрезать деревья для так называемого омоложения. Это ухудшает процесс очистки воздуха и уменьшает площадь затененных территорий.

К слову, с мая 2019 года в Украине ввели начисление пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг.