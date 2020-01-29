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Штучний сніг та втрата туристів. Наслідки теплої зими на Закарпатті

Зима без снігу, гірськолижні курорти без туристів. Сезон для більшості фактично провалився. До зимового сезону ретельно готувалися –  відремонтували крісельний витяг та купили спеціальний трактор, щоб утрамбовувати сніг. Він простоює. На курорті підраховують збитки.

Усього на Закарпатті є майже тридцять гірськолижних зон. Нині катають на лижах лише на трьох із них – у селах Вишка, Ізки та Поляна. Тут курортний сезон врятував штучний сніг. У селі Ізки із трьох трас засніжили лише на одну.

На вихідних тут туристів удвічі більше, аніж може прийняти курорт. Повсюди черги. У селі Вишка штучним снігом вкрита трикілометрова траса. Половину схилу запустили наприкінці грудня, решту після минулотижневих нічних морозів.

Факти ICTV раніше писали про те, що на Закарпатті запрацював перший в Україні поліцейський лижний патруль.

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