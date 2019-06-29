Быстро и прикрывая тыл: как украинские бойцы провели демилитаризацию возле Станицы Луганской

Быстро и прикрывая свой тыл – так наши защитники возле Станицы Луганской покидали свои позиции. Отошли всего на несколько сотен метров.

Демилитаризацию проводят в полной тишине. Здесь стрельбу и взрывы уже не слышали более двух недель. Спокойно и сейчас, спустя сутки после разведения войск.

Зато на другом участке фронта о такой же тишине украинские армейцы только мечтают. Под Донецком огонь раздается почти круглосуточно. Бойцы едва успевают отдохнуть. Говорят, что за последнюю неделю враг будто взбесился. Ведет себя непредсказуемо.

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Обострением бойцы называют, когда враг открывает огонь из артиллерии. Только на эти позиции за неделю оккупационные войска выпустили более сотни мин и снарядов. Обстрелами враг руководил с помощью беспилотников. Ребята уверены: их обстреливали не местные ополченцы, а кадровые российские военные.

С ротацией оккупантов здесь на передовой и связывают обострение. Мол, ежегодно в это время российские наемники превращают Донбасс на испытательный полигон.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Путин вспомнил Зеленского и войну на Донбассе во время прямой линии.

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